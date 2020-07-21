شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: مقترحات أسماء الشوارع العامة والميادين بمكة على طاولة الفحص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس أمين العاصمة المقدسة مكة بالمملكة السعودية، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بمكتبه اجتماع لجنة التسمية والترقيم، بحضور الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى، والدكتور معراج مرزا، والدكتور عدنان الحارثي؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات، ووضع الاقتراحات والرؤى لأسماء الشوارع العامة والميادين بالعاصمة المقدسة.

ووفقا لما أوردته صحيفة "سبق" السعودية، جرى خلال الاجتماع الاطلاع على طلبات المواطنين والجهات الحكومية، ووضع التوصيات اللازمة حيالها، وكذلك مناقشة القرارات المتعلقة بالتوصيات المدونة في المحاضر السابقة كما بحثت اللجنة حدود الأحياء بما يتناسب مع التطور العمراني، والتوسع الحاصل في مكة المكرمة، ومراجعة الأسماء التي سبق استخدامها في المعجم الموحد بالوزارة.