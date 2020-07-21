ولى عهد أبوظبى يقدم 25 مليون دولار دعما لبرنامج " مدارس الابطال الموحدة "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، 25 مليون دولار دعما لبرنامج " مدارس الابطال الموحدة " الذي يعد أحد أكبر مبادرات الاولمبياد الخاص الدولى التي تهدف إلى تحقيق الدمج في مجال التعليم ومشاركة الشباب من ذوي الإعاقات الذهنية مع زملائهم في المدارس وذلك بهدف التوسع العالمي في مجال الدمج ليشمل الى جانب الامارات ست دول أخرى هي.. مصر والأرجنتين والهند وباكستان ورومانيا ورواندا تحت إشراف الأولمبياد الخاص الدولي.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلن الأولمبياد الخاص الدولي المرحلة التالية من التوسع العالمي لبرنامج " مدارس الابطال الموحدة " ". تأكيداً للنجاح الذي حققه البرنامج خلال أكثر من عشر سنوات في الولايات المتحدة الأميركية وما حققه من صدى عالميا حول العالم.

وسيشرف الأولمبياد الخاص الدولي على توسيع برنامج " مدارس الابطال الموحدة " فى هذه الدول من خلال تمكين القادة الشباب لتحقيق تغيير اجتماعي دائم عن طريق تطبيق الدمج في المدرسة وتوفير بيئة أكثر دعماً للطلاب من أصحاب الهمم إلى جانب زملائهم الآخرين من الطلاب ومساعدتهم على إبراز قدراتهم.