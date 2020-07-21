شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البحرينى يتلقى اتصالا من نظيره البرازيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اتصالاً هاتفيًا من وزير الخارجية البرازيلي إرنستو أراوجو. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول المسار المتقدم للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون نحو آفاق أوسع خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري. كما بحث الجانبان مجالات التعاون المشترك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وسبل التعافي منها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية بالمنطقة، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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