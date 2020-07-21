الإمارات تُحلّق

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انطلقت رحلة المسبار الإماراتي، المسبار العربي الأول، مسبار الأمل، في مهمته التاريخية باتجاه كوكب المريخ، لتصبح الإمارات واحدة من ثلاث دول، تنطلق نحو المريخ، حيث تستعد كل من الولايات المتحدة والصين للقيام بمهمة مشابهة خلال هذا الشهر.

في هذا مبعث فخر كبير للإمارات وللعرب جميعاً، فالإمارات بهذه الخطوة الرائدة والشجاعة تبرهن على أن لا شيء يحول دون تحقيق الطموحات، حين تتوفر العزيمة والإرادة، فالدولة التي تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها في اللحظة التي يكون المسبار قد وصل إلى هدفه في فبراير/ شباط المقبل لم تتصرف بمنطق أن استكشاف الفضاء هو شأن يخص الدول الكبرى وحدها، وبرهنت أنها قادرة على تحقيق ما كان يبدو مستحيلاً.

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خلال ست سنوات تمكنت الإمارات بعقول وجهود أبنائها، وبالاستفادة من الخبرة العالمية في مجال الفضاء، من إنتاج مسبار الأمل الذي سيعد نجاحه في تحقيق الغاية التي أطلق من أجلها، فتحاً في الكشف عن بيانات جديدة حول الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، ستشكل إضافة إلى مجمل البحث العلمي العالمي في هذا المجال، ما يضع الإمارات في موقع علمي ريادي متقدم، جنباً إلى جنب مع كبريات الدول ذات الخبرة في مجال استكشاف الفضاء كأمريكا وروسيا وأوروبا عامة.

هذه الريادة الإماراتية تتمثل خاصة في طبيعة المهام المناطة بمسبار الأمل، حيث روعي أن تشكل إضافة، لا تكراراً لما سبقها، حيث سيقوم المسبار بدراسة كيفية تحرك الطاقة عبر الغلاف الجوي خلال جميع مواسم السنة، ويتتبع مسار الغبار العلوي على المريخ الذي يؤثر بشكل كبير في درجة حرارة الغلاف الجوي، فضلاً عن مهام علمية أخرى لا تقلّ أهمية.

قلنا في مقال سابق حول إطلاق مسبار الأمل إن الإمارات لم تنتظر المستقبل وإنما رأت أن تذهب إليه، عبر بناء اقتصاد جديد قائم على المعرفة والرقمية والمتطور من العلوم، ولا يكتفي بالاعتماد على عوائد النفط، في وضع اقتصادي دولي جديد يعاد فيه ترتيب الأولويات، وتنطرح فيه أمام البشرية مهام غير مسبوقة على كافة الصعد.

ستحقق خطوة مسبار الأمل أكثر من هدف في الآن ذاته، فبالإضافة إلى أهميتها العلمية على الصعيدين الوطني والدولي، فإنها ستصبح ملهمة للطاقات الشابة الواعدة في الإمارات وحتى في غيرها من الدول العربية في التوجه نحو الدراسة والبحث العلميين وارتياد آفاق جديدة فيهما، كما أنها ستضيف خبرة نوعية إلى رصيد الإمارات في مشروعها الفضائي، ومنطلقاً لنجاحات مقبلة ومتوخاة، جرى ويجري الإعداد لها بدأب ومثابرة.

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