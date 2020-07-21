الجنيبي: يجسد طموح قيادتنا الحكيمة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أسمى التهاني بمناسبة إطلاق «مسبار الأمل»، وقال «باسمي ونيابة عن منتسبي رابطة المحترفين الإماراتية، نتقدم بخالص التهاني للقيادة الرشيدة بمناسبة إطلاق «مسبار الأمل»، هذا الإنجاز الجديد الذي يضاف إلى سجل إنجازات دولة الإمارات في مختلف القطاعات، لتؤكد للعالم أجمع أن طموحاتها لا حدود لها، ها هو «مسبار الأمل» المشروع الإماراتي ينطلق في أول مهمة عربية إسلامية لاستكشاف كوكب المريخ».

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