الفنون العربيّة بلا مناعة

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على من تقع مسؤولية تدهور الفنون في العالم العربي؟ إذا انصرف الذهن إلى وضع الأوساط الفنيّة في قفص الاتهام، فذلك يعني أنه آثر الجلوس في رمال الشاطئ، بعيداً من الأغوار العميقة. لو كانت بؤر إنتاج الهبوط تعي إساءاتها إلى الذوق العام وقيم الفن والإبداع، ما رضيت لنفسها الدرك الأسفل. هل في ضحايا القحط الفني في العالم من تقبل وسائط إعلامه ما يُغري فضائياتنا ببثّ الرثّ الغثّ؟

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كلاّ فالذنب ليس ذنبهم. السائد في البلدان العربية هو أن الفن ليس شأناً من شؤون الهوية، إلاّ من حيث الكلام الإنشائي، ولا علاقة له بالسيادة أو سمعة البلدان، كأن صيتها اللؤلؤ والمرجان، كما أن إفساد الذوق العام لا يصيب الناس بالتسمم، ولا يجعل أحداً يدخل غرفة الإنعاش. العيب في البيئة العربية التي صارت حاضنة لبكتيريا الاستهتار بالقيم والضوابط الفنيّة. المحيط الذي عجز عن تأسيس تربة ذات حصانة، هو المسؤول. طبّياً تعاني الأوساط الفنية العربية مشكلتين: الأولى ضعف جهاز المناعة، لأن الأساس الأكاديمي هزيل، والتربية الذوقية ضحلة مهزوزة. المعاهد الموسيقية تعمل بطاقة محدودة، ولا أثر لها في الحياة الموسيقية في المجتمعات، وتواصلها مع نظيراتها العربية ضئيل بل معدوم، أمّا مراكز البحوث والتحقيقات في العلوم الموسيقية، وتخصصاتها كثيرة، فابحث عن الغول والعنقاء عربيّاً. كل الأوساط الفنيّة وكالة بلا بوّاب، في أغلب الأحيان.

المشكلة الأخرى، هي الآفات والأمراض المهاجمة من خارج الوسط الفني. لا يقال للطفيليات: ما هي مؤهلاتك؟ من أين لك ادعاء انتمائك إلى الفن؟ هل بلغ الهزال العضال بأربعمئة مليون حدّ تمخض الجبل عن بكتيريا؟ كيف آل ميراثنا الشعري إلى التعثر في الجمع بين فعل وفاعل ومفعول من دون وزن ولا ذوق ولا طعم؟ من الذي جرّد المؤسسات المسؤولة عن الثقافة والفنون من مسؤوليتها وإحساسها بالأمانة؟ صار مديرو أعمال الفنانات والفنانين هم الذين يحدّدون القيم الفنيّة. كارثة موصوفة بالجرم المشهود. بات الإبداع الفني قضية «شطارة» في العلاقات العامّة، مسألة صفقات وأشغال من تحت الطاولة.

لزوم ما يلزم: النتيجة الحاسوبية: على المؤسسات الثقافية استعادة نفوذها والاستعانة بالمتخصصين، لشن حملة لتصفية الفنون من الشوائب، سيد الأفعال فيها إنقاذ الهوية والأمن الثقافي.

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