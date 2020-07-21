شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تحمّل الاحتلال المسؤولية عن الأسرى والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمّلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، معربة عن بالغ قلقها إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس «كورونا» المستجد، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم، وحرمانهم من الحقوق الأساسية؛ بما فيها الحق في العلاج.
ودعت الأمانة العامة للمنظمة، الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة و«الصليب الأحمر» الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال «الاسرائيلي»؛ من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.(وام)
كانت هذه تفاصيل خبر «التعاون الإسلامي» تحمّل الاحتلال المسؤولية عن الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.