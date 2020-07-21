«التعاون الإسلامي» تحمّل الاحتلال المسؤولية عن الأسرى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حمّلت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي حكومة الاحتلال «الإسرائيلي» المسؤولية عن حياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، معربة عن بالغ قلقها إزاء أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، في أعقاب تقارير تتحدث عن إصابة بعض الأسرى بفيروس «كورونا» المستجد، واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم، وحرمانهم من الحقوق الأساسية؛ بما فيها الحق في العلاج.

ودعت الأمانة العامة للمنظمة، الأطراف الدولية المعنية، لا سيما الأمم المتحدة و«الصليب الأحمر» الدولي، إلى الضغط على حكومة الاحتلال «الاسرائيلي»؛ من أجل إطلاق سراح جميع الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان حماية حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات المستمرة ضدهم.(وام)