الإعدامات الميدانية جرائم حرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الإعدامات الميدانية والتصفيات بدم بارد مصطلحان يرددهما الفلسطينيون كثيراً من دون أن يلقي كثيرون لهما بالاً، فالعالم منشغل بإصابات ووفيات «كوفيد 19» وما تخلّفه هذه الجائحة التي شغلت البشرية بأسرها، لكن الانشغال ب«كورونا» يجب ألا يثنينا عن التفكير في الجرائم التي يرتكبها المحتل «الإسرائيلي»، ولا عن الإعدامات الميدانية التي تنفذها قواته ضد شبابنا بدم بارد، وتحت ذرائع واهية، فما جرى للشاب إبراهيم مصطفى أبو يعقوب (34 عاماً) الذي كان الأخير في سلسلة الاغتيالات «الإسرائيلية» خلال هذا الشهر من دون مبرر، يعد دليلاً واضحاً.

فالشاب كان يسير على مقربة من منزله قرب سلفيت شمالي الضفة الغربية وأطلقت عليه النيران، وتم قتله بعدة رصاصات في الرقبة وأصيب أحد رفاقه بعدة رصاصات في قدميه ولا يزال يرقد في المستشفى وهي الجريمة التي تؤكد مجدداً أن الاحتلال «الإسرائيلي» ماض في سياساته الإجرامية وإعداماته الميدانية للشبان الفلسطينيين من دون تردد أو مراجعة لهذه السياسة التي تتم تحت ذرائع واهية أغلبها يقوم على الاشتباه لا غير، من دون أن تكلف قوات الاحتلال نفسها عناء التفكير في وسائل أخرى غير القتل وإزهاق الأرواح، ثم يتبين بعدها أن هؤلاء الشبان كانوا ضحايا قتل عمد في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، والتعامل مع المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

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حادثة أبو يعقوب وقريبه جريمة تصفية بدم بارد تتحمل «إسرائيل» المسؤولة الكاملة عنها، وعن الجرائم المماثلة فهي من تطلق يد جنودها ومستوطنيها لقتل الأبرياء، سواء على الحواجز التي تُقيمها على طرقات الضفة وتتعدى 130 حاجزاً عسكرياً، أو خلال الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية التي لا تتوقف ولا تتوقف معها عمليات القتل وإطلاق النار.

الحادثة ليست منعزلة ولا وحيدة؛ بل هي سياسة متبعة ومصادق عليها من قمة هرم السلطة في «إسرائيل»، فقد سبقها استهداف الشاب أحمد عريقات (27 عاماً) وهو في طريقه لنقل شقيقته من صالون التجميل إلى بيت الزوجية، مروراً بحاجز الكونتير العسكري شرقي القدس المحتلة، فأرداه جنود الاحتلال قتيلاً وقتلوا معه فرحة العائلة وحوّلوا عرسها إلى مأتم، وقبلها تم استهداف الشاب المعاق إياد الحلاق في القدس المحتلة، ولم تنفع توسلات معلمته التي كانت شاهدة على الحادث.

سلسلة من الجرائم في فترة وجيزة، سبقها العديد من حالات القتل المتعمد والتصفيات الجسدية لجأ فيها جنود الاحتلال إلى ترويج الأكاذيب لتبرير جرائمهم، ووصلت بهم الوقاحة إلى وصم الضحايا بالإرهاب. ما تقوم به قوات لاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، وحسب كل القوانين الدولية، وعلى المحتل أن يدفع ثمن هذه الجرائم، ليساق مرتكبوها إلى محكمة الجنايات الدولية، فكم من فلسطيني يموت وهو يصرخ لا أستطيع التنفس ويترك ينزف حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة فلا يعقل أن يستمر الصمت على هذه الجرائم، ولا أن يتحرك فاعلوها في هذا العالم بحرية.