مستوطنون يدنسون باحات الأقصى.. ودعوات للاعتصام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى، أمس الاثنين، وأدوا طقوساً تلمودية قبالة مصلى «باب الرحمة» الذي أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بإغلاقه تمهيداً لتحويله إلى كنيس يهودي، فيما مددت محكمة للاحتلال توقيف محافظ القدس لدى السلطة الفلسطينية عدنان غيث حتى الأحد في إطار التحقيق معه حول شبهات تتعلق ب«الإرهاب»، وفق ما ذكر محاميه.

وذكرت دائرة الأوقاف الاسلامية أن 94 مستوطناً، يتقدمهم الحاخام يهودا غليك، اقتحموا ساحات الأقصى في الفترة الصباحة وأدوا صلوات تلمودية علنية قرب باب الرحمة. ونفذ المستوطنون جولات استفزازية بدءاً من باب المغاربة، وفي أرجاء الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال، التي انتشرت في باحات المسجد حتى مغادرة المستوطنين من جهة باب السلسلة.

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واستدعت قوات الاحتلال صباح أمس الاثنين، المرابطة المقدسية هنادي حلواني، للتحقيق في مركز القشلة. وقالت حلواني إن استدعاءها مجدداً للتحقيق يأتي رغم إبعادها عن المسجد الأقصى، ومنعها من السفر وفي ظل انتشار وباء كورونا.

وصعدت قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف الشخصيات المقدسية من خلال الاعتقال والإبعاد والاستدعاء بهدف إفراغ المدينة المقدسة عموماً والمسجد الأقصى على وجه الخصوص وصولاً إلى تهويد مصلى باب الرحمة. وكانت محكمة الاحتلال أصدرت قراراً بإغلاق مصلى باب الرحمة تمهيداً لتحويله إلى كنيس يهودي. وطالب رئيس الهيئة المقدسية لمقاومة التهويد، ناصر الهدمي، دائرة الأوقاف الإسلامية بتكثيف إعمار باب الرحمة وتهيئته، ولا سيما المنطقة الشرقية للصلاة والاعتكاف بهما ليتم استقبال المصلين بكل وقت صلاة. كما دعا الهدمي كافة المقدسيين لتكثيف الصلاة في باب الرحمة وحمايته والرباط فيه والاعتكاف داخله، لقطع الطريق على الاحتلال ومخططاته.

إلى ذلك، أكد المحامي محمد محمود أن محكمة «إسرائيلية»، مددت خلال جلسة «سرية» عقدتها أمس توقيف محافظ القدس الفلسطيني حتى الأحد. وقال محمود إن المحافظ موقوف في سجن عسقلان، ويخضع للتحقيق من قبل جهاز الأمن الداخلي «الإسرائيلي» (الشاباك). (وكالات)