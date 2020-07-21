شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يوافق على إرسال قوات للقتال خارج الحدود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”،وكالات:

وافق مجلس النواب المصري،أمس الإثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية، في مهام قتالية خارج الحدود ، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية، إلى حين انتهاء مهمة القوات،فيما اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وعدم التصعيد، تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.

وأكد المجلس في بيان رسمي، عقب انتهاء جلسة سرية عقدها أمس، لنظر الموافقة على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد.

وقال المجلس في بيانه: «عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس، دعا علي عبدالعال رئيس المجلس أعضاء المجلس للانعقاد في جلسة سرية حضرها 510 من الأعضاء ، مساء أمس ، للنظر في الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.»

وحضر الجلسة وزير الشؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية

من جهة أخرى ،وافق مجلس النواب ،على قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الإفريقية، المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في الرياض في يناير/كانون الثاني الماضي.في الأثناء ،اتفق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أمس ، على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا، وعدم التصعيد، تمهيداً للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.وأشاد ترامب، بالجهود المصرية فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس السيسي. وقال الرئيس السيسي، خلال الاتصال، إن مصر تسعى لاستعادة توازن الدولة الليبية، والحفاظ على مؤسساتها الوطنية.

وأكد أن القاهرة حريصة على منع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في البلاد.وبحث السيسي وترامب خلال الاتصال الهاتفي أيضاً إلى جانب تطورات القضية الليبية مستجدات ملف سد النهضة.

تبون يدعو للتعجيل بالحل السياسي

إلى ذلك، دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أمس الأول الأحد، إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي لوقف إراقة الدم الليبي، ليتمكن الليبيون من إعادة بناء دولتهم في إطار الشرعية الشعبية، بعيداً عن التدخلات الخارجية.

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وتباحث تبون مع ستيفاني ويليامز، الممثلة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا التي تزور الجزائر، وفق ما ذكره بيان الرئاسة الجزائرية.

كما تباحث الطرفان حول التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقاً من قرارات ندوة برلين الدوليةوشدد الرئيس الجزائري على ضرورة التعجيل بالحل السياسي في ليبيا، مؤكداً أنه الحل الوحيد لوقف إراقة الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيداً عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

125 ألف مدني في «دائرة الخطر»

بدورها قالت وليامز، إن 125 ألف مدني يتواجدون في دائرة الخطر، مشيرة في ذلك إلى التحشيد العسكري في محيط مدينة سرت.

ودعت وليامز إلى «وقف فوري لإطلاق النار»، ووضع حد «للانتهاك الصارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة»، وفق بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للبعثة بموقع «فيسبوك» أمس.

المواجهة ليست في صالحنا

في غضون ذلك، وبعد أشهر من التدخل التركي في ليبيا، خرج أحمد داود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء التركي الأسبق، عن صمته داعياً الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العمل على تفادي الصدام مع مصر.

وخاطب حليف الرئيس التركي السابق، وخصمه اللدود في الوقت الحالي أردوغان قائلاً، بحسب ما نقل موقع «تركيا الآن»: «فلتجلس وتتحدث مع مصر إذا لزم الأمر».

وأضاف: «لا بد أن أتحدث عما يجري وراء الكواليس. مواجهة بين مصر وتركيا في ليبيا لن تكون جيدة من أجل تركيا. تعاون مع روسيا

في السياق أيضاً، أعطى رئيس الوزراء التركي الأسبق عدة نصائح لرئيس بلاده عن كيفية إدارة المعركة بطريقة «حكيمة» في ليبيا، مشيراً إلى ضرورة تحسين «العلاقات مع دول جوار ليبيا، والمحافظة على الخط الغربي»، مشيراً إلى أن فرنسا ليست الممثل الوحيد للاتحاد الأوروبي في ليبيا، ولذلك على تركيا تحسين العلاقات مع إيطاليا وألمانيا.