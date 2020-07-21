شكرا لقرائتكم خبر عن «الخضيري» يحذر من تناول مقليات الزيت.. تسبب مرضاً خطيراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر د.فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطورة الإفراط من تناول المقليات التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت، بسبب أضرارها على الصحة.

وقال الخضيري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “أثبتت دراسات وأبحاث طبية أن كثرة تناول المقليات (الدونات والسمبوسة واللقيمات وأي معجنات مقلية ومتشربة للزيت) قد يكون أحد أسباب مرض السكر.

وأضاف أن ذلك بسبب أن قلي المعجنات يرفع مستوى مستقبلات الجلايكوجين AGE وRAGE الضارة إلى 400% (لذا أنصح باستخدام القلاية الهوائية لأنها أقل ضرراً).