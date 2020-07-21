قطر تسجل حالتي وفاة و389 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 159 حالة وفاة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم، إنه تم تسجيل 389 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 107 ألاف و37 حالة.

كما أشارت إلى تسجيل 405 حالات شفاء من الفيروس ليصل إجمالي المتعافين إلى 103 آلاف و782 حالة.

ولفت البيان إلى فحص 4336 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع مجموع من تم فحصهم منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 446 ألفا و36 شخصا.