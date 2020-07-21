الأمل.. هامة الوطن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتى ساعات الفجر الأولى، تسمر المواطنون أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها يتابعون الحدث التاريخي لدولة الإمارات، فيما أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء عن نجاح إطلاق مسبار الأمل نحو المريخ، لتحقق الإمارات طموح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتبدأ مهمتها التاريخية لاستكشاف الكوكب الأحمر وتدشن حقبة جديدة من الإنجازات العلمية، لتدخل دولة الإمارات التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق، لتكون بهذا الإنجاز أمل الأمة.

وبالمناسبة، أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله: «أن مسبار الأمل يشكل إضافةً نوعيةً عالية القيمة تزدان بها الصدور ويزدهي بها أبناؤنا وبناتنا ويتفاخرون وتسمو بها هَامَةُ الوطن وتعلو وتترسخ بها مكانة دولتنا مركزًا إقليميًا رائدًا في قطاع الصناعات الفضائية، وبناء الكوادر العلمية المؤهلة في مجال علوم الفضاء عامة وبحوث كوكب المريخ خاصة».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «الإمارات تدخل التاريخ بإنجاز فضائي عربي غير مسبوق»، لافتاً سموه: إلى أن «الرهان على شباب الإمارات لا يخيب.. رفعوا رؤوس شعب الإمارات ودخلنا مرحلة جديدة في تاريخنا».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «بفرحة تغمر قلوبنا، وعزة تملأ صدورنا، تابعنا بكل فخر واعتزاز،

لحظة انطلاق مسبار الأمل بنجاح إلى المريخ، اليوم تبدأ الإمارات كتابة فصول جديدة من إنجازاتها وطموحاتها في الفضاء على أيدي شبابها المبدعين.. نبارك لقائدنا وشعبنا هذه اللحظة التاريخية».

وهنأ أصحاب السمو حكام الإمارات قيادة الدولة وشعبها بمناسبة نجاح إطلاق «مسبار الأمل» صباح أمس، مؤكدين أنه إنجاز كبير وخطوة عملاقة أخرى تعزز مساهمة الإمارات في بناء الحضارة الإنسانية.