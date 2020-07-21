مركز التسامح والتسويات في دبي يُسوِّي تركة بـ 302 مليون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نجح مركز التسامح وتسويات الأحوال الشخصية في إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي، في تسوية تركة ضخمة عبارة عن 12 عقاراً بين 17 وارثاً تقدر قيمتها ب302 مليون درهم، حيث تم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ لجميع الورثة، مما أسهم في سرعة الإنجاز واختصار الوقت بالطرق الودية لوجود نخبة من الموجهين المؤهلين في تفكيك ملفات التركات المتشعبة، وتهيئة الورثة بشكل تام لقبول كافة الحلول المطروحة على طاولة الحوار والتسوية.

أوضح عبدالله محمود الزرعوني رئيس قسم تسويات الأحوال الشخصية، أن سرعة الفصل في مثل هذه التركة التي تكونت من 12 عقاراً داخل الدولة بقيمة 302 مليون درهم، لها الأثر الكبير في المحافظة على سير عجلة الاقتصاد في الدولة، وحفظ حقوق الآخرين من العمال والموظفين وأسرهم، فضلاً عن المحافظة على تماسك العلاقات الأسرية وترابطها بين الورثة، مؤكداً أن قسم تسويات الأحوال الشخصية يعمل على توفير أفضل الحلول وأيسرها، لفض المنازعات التي تكون بين الأطراف صاحبة الخصومة، متمثلاً في شعبتي تسوية التركات، وتسوية دعاوى الأسرة، اللتين تُعنيان بإدارة جميع جلسات التسويات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية، سواء كانت متعلقة بالتركات أو جميع دعاوى الأسرة والتنفيذات من خلال مسار مبسط بطريقة ودية، سواء كانت قبل التقاضي أو أثناءه أو بعد صدور الأحكام القضائية عن طريق إبرام اتفاقيات تفصل في النزاع.