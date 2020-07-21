عضلات «روبوتات» مستوحاة من الأخطبوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتكر مهندسون من جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، عضلات اصطناعية طولها بضعة سنتيمترات مصنوعة من خيوط الخياطة، ومستوحاة من الأخطبوط، لتعزيز القدرات الحركية للروبوتات، وتسهيل استخدامها في المجالات الطبية، من خلال تأدية العديد من المهام في المساحات الضيقة مع تقلص سريع لها.

وصمم الباحثون العضلات من خلال لف الخيوط وعقدها على شكل جدائل حول بعضها بعضاً مع إبقاء فجوات في ما بينها لمنح العضلات القدرة على الانقباض والقيام بالحركات المختلفة، والانحناء ثنائي وثلاثي الأبعاد والالتواء.ويسعى المهندسون من خلال ابتكار العضلات الاصطناعية لتوليد حركة قابلة للبرمجة في الروبوت اللينة لتأدية العديد من المهام.