«برّادات محبة» توفر الغذاء لمحتاجي لوس أنجلوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على أحد أرصفة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، برّاد أحمر كتب عليه بالأحرف البيضاء «طعام مجاني».. وعلى رفوف هذه الثلاجة، مواد غذائية متنوعة موضوعة في متناول المحتاجين، كالحليب والفواكه والخضر والأجبان.

إنه واحد من تلك «البرّادات المجتمعية» التي انتشرت في شوارع المدينة منذ مطلع يوليو/تموز الحالي لمواجهة الآثار الاقتصادية لجائحة «كوفيد 19» وما نجَم عنها من ازدياد نسبة الفقر التي كانت أصلاً مرتفعة.

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ليس لهذه البرّادات حرّاس يراقبونها، وما من انتظار في الطوابير أمامها، ولا حاجة إلى ملء استمارات أو تقديم طلبات. كل شخص يمكن أن يأخذ حاجته، على مدار الساعة. وتقول القائمة على مبادرة «إل إيه كوميونتي فريدجز» الناشطة المتطوعة مارينا فيرجارا لوكالة فرانس برس: «حتى إذا احتاج شخص ما إلى أن يأخذ كل ما في البراد، ويفرغه من محتواه، فلن يحاسبه أحد».

ووزّعت فيرجارا إلى الآن 7 برّادات في المدينة، وتعتزم نشر مزيد منها. وتشرح أن هذه الثلاّجات التي تصفها بأنها «جسور مجتمعية» في أحياء المدينة، تسهّل استفادة المحتاجين من «هذا النوع من المساعدات» الغذائية.

واستوحيت الفكرة من مبادرة مماثلة أطلقت في نيويورك. وفد طُليت البرادات بألوان فاقعة لكي تلفت الانتباه، وتتميّز عن المكوّنات الأخرى لمشهد المدينة. وبالقرب منها، وُضعت صناديق مُلِئت معلّبات وأكياساً من الحبوب. ويترك بعض المتبرعين فيها ثياباً وأحذية.