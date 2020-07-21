شكرا لقرائتكم خبر عن سمكة غريبة من تهجين «القدح الأمريكي» و«الحفش الروسي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ظهرت سمكة غريبة ناتجة عن تهجين سمكتين من منطقتين جغرافيتين مختلفين؛ حيث أعطت تجربة العلماء نتائج غير متوقعة.
وأدى تهجين سمكتي «القدح الأمريكي» مع «الحفش الروسي»، إلى توصل العلماء لنتائج مخالفة للتوقعات، على الرغم من تأكيدهم في وقت سابق استحالة هذه العملية؛ بسبب اختلاف الأصناف؛ حيث لم يكن من المتوقع نجاح عملية التهجين بين الفصيلتين، بحسب «واشنطن بوست».
ويعد «الحفش الروسي»، الذي يستخدم بيضه لصنع الكافيار الشهير من أرقى أصناف الأسماك، وهي من آكلات اللحوم التي تقتات القشريات والأسماك الصغيرة في قاع الأنهار والبحيرات والمناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم. أما أسماك «القدح الأمريكية» فتعيش على العوالق الحيوانية المنتشرة في الماء، وتتواجد في 22 منطقة منتشرة في الولايات الأمريكية فقط. وقال سولومون ديفيد، عالم البيئة المائية بجامعة «نيكولز ستيت» في لويزيانا: «لقد تأكدت من عيني مرتين عندما رأيتها». «أنا لم أصدق ذلك، ظننت أن تهجين هذين الصنفين يعد مستحيلاً». ونشر الباحثون نتائجهم في بحث جديد؛ يؤكد إمكانية نشوء أجناس جديدة في المياه بشكل طبيعي، وأطلقت وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي على الهجين الجديد اسم «سمكة البحر الجديدة».
ويعد سمك الحفش من أكبر أسماك المياه العذبة وأطولها عمراً، والأبطأ نمواً على وجه الأرض.
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