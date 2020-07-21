مسبارنا يسبح بين النجوم

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تحتفل دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي بعد شهور قليلة، بمناسبة مرور 50 عاماً على قيام الاتحاد، بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، باني ومؤسس دولة الإمارات الحديثة، والذي أرسى قواعد أنجح تجربة وحدوية عربية في العصر الحديث، ببعد نظره وحكمته وقدرته على وضع نهج البناء والتشييد والعمران، والذي تجني ثماره الإمارات وأبناؤها المخلصون الذين وقفوا خلف القائد المؤسس سنداً وعوناً له.

تمنى المغفور له بإذن الله الكثير لدولته، وكان طموحه أن يعانق أبناؤه النجوم، وكان يبني على الأرض، وعينه على السماء، ولم يكن اجتماعه بفريق مهمّة أبولو في العام 1976، اجتماعاً عادياً، بل كان يتطلع إلى أن يأتي اليوم الذي يكون فيه مِنْ بين أبنائه مَنْ يصعد إلى هناك فعلاً، وحرص خلال حديثه مع فاروق الباز على أن يقوم بجولة على المدارس ليعلم طلابها عن الفضاء، وأكد عليه الراحل يومها، الأبناء، والبنات، وكان سموه يعي تماماً أن بنات الإمارات أهل للمسؤولية.

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مسيرة نهضة الإمارات والبناء تتوالى بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

إن ما حققته دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً الماضية يكاد يكون المستحيل بعينه، فالقيادة حولت الدولة إلى واحة أمن وسلام منفتحة على كل الدول، تتزين بخطابها الشمولي الذي يشمل مع كل إنجاز أبناء الإمارات والمقيمين فيها، وها هم قادتها وهم يتغنون بمهمة المسبار، يرددون بصوت واحد، «العرب إلى المريخ».

تقف الإمارات هذه الأيام مرفوعة الرأس، كما عهدها دائماً، فمسبارها يسبح بين النجوم ينشد الكوكب الأحمر لدراسته وسبر أغواره وتزويد العالم بما ينقصهم من علوم حوله.

المسألة، وإن كانت علمية بحتة، إلا أن فيها مِنَ الطموح والتحدي الكثير، فقيادة الدولة وعندما عزمت في خلوة صير بني ياس على أن تعمل لتذهب إلى الفضاء، عملت وفعلت، فأرسلت أول رائد فضاء إلى المحطة الدولية، وها هي الآن تتقدم لتقف بين الكبار في الصفوف الأولى لأهل الفضاء والمريخ.

طموحنا يعانق السماء، والأمل المعقود على المسبار كبير جداً لأن التحدي الذي بعده سيكون كبيراً أيضاً، ولكن الإمارات، دولة القول والفعل، كما عهدناها دائماً.

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