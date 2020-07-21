ترامب يرفض إعلان الالتزام المسبق بنتائج الاقتراع الرئاسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فيما بدأ العد التنازلي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في الثالث من نوفمبر المقبل،رفض الرئيس الرئيس دونالد ترامب الإعلان المسبق بالالتزام بقبول نتائج الاستحقاق، إذا فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن، بل شن هجوماً على نائب الرئيس السابق واتهمه ب«الخرف» و«الافتقار إلى الذكاء»،والقدرات المطلوبة لتولي منصب الرئيس، كما رفض اعتبار علم الكونفدرالية «مهيناً»،في وقت بدأ مغني الراب الشهير كانييه ويست حملته للانتخابات الرئاسية وسط شكوك حول قدرته على الاستمرار فيها، أو جدية ترشيحه خاصة أن خطابه الأول بدا واضحاً ينم عن «اضطراب عقلي».

وفي مقابلة مع «فوكس نيوز» قناته التلفزيونية المفضلة، ذكر ترامب أنه لا يعترف بنتائج استطلاعات الرأي المفبركة التي قال إنها تزعم أن منافسه الديمقراطي بايدن يتقدم عليه في نوايا التصويت.

كما رفض الإعلان مسبقاً عن التزامه بنتائج الاقتراع، وقال«لن أقول نعم ولن أقول لا..تماماً كما فعلت في المرة السابقة (2016).

وعلى الفور قالت حملة بايدن الانتخابية رداً على ترامب: «الشعب الأمريكي هو الذي يحدد نتيجة الاقتراع. والحكومة الأمريكية قادرة على إخراج العابرين من البيت الأبيض»في إشارة إلى ترامب.

وقال ترامب إن علم الكونفدرالية ليس رمزاً مهيناً، وأضاف: إن العلم مصدر فخر لمن يحبون الجنوب الأمريكي. ورفض المجادلة حول حقيقة أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه أنشئ أصلاً لمحاربة العبودية.

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وخالف ترامب عدداً من رفاقه الجمهوريين بالكونجرس، ووعد باستخدام الفيتو ضد قانون التفويض الدفاعي الوطني السنوي لاحتوائه على بند يدعو لإزالة أسماء الجنرالات الاتحاديين من القواعد العسكرية في غضون عام.

وكان ترامب قال إنه أذكي من بايدن،وأشار إلى أنه خضع لاختبار ذكاء مؤخراً أحرز فيه درجة عالية، لكن الخبراء والمعلقون أكدوا أن الاختبار ليس اختبار قياس معدل الذكاء، ولكنه اختبار لقياس مدى إصابة الخاضع للامتحان للخرف «الزهايمر». وتساءل الخبراء لماذا اخضع ترامب أصلاً للاختبار؟

من جهة أخرى، ألقى مغني الراب الأمريكي كانييه ويست خطاباً ضد الإجهاض إنهار خلاله باكياً، أثناء تجمع سياسي سادته الفوضى.

وظهر كانييه ويست مرتدياً سترة واقية من الرصاص تحمل كلمة«أمن» في مهرجان انتخابي مخصص لمدعوين طُلب منهم التوقيع على وثيقة لتبرئته من أي مسؤوليّة على ارتباط بوباء كوفيد-19، وتلزمهم بوضع كمامات والتباعد عن بعضهم.

وقال إنه طلب من زوجته أن تجهض حين كانت حاملاً بابنتهما، ثم تحدث عن والده قائلاً وهو يبكي «أراد والدي أن تجهض والدتي حين كانت حاملاً بي». (وكالات)