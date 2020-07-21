شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تعلّق معاهدة تسليم المطلوبين مع هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهمت الصين، أمس الاثنين، وزير الخارجية البريطاني بنشر «افتراءات» بعد تصريحاته التي شجب فيها «الانتهاكات الجسيمة» لحقوق الإنسان في حقّ أقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب البلاد، فيما أعلن رئيس الوزراء البريطاني أن المملكة المتحدة ستكون صارمة مع الصين بشأن القانون الأمني لهونج كونج.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لشبكة بي بي سي «من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان»، وتابع «نرغب في علاقة جدية (مع الصين)، لكن لا يمكن أن نرى سلوكاً كهذا بدون أن نستنكره».

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، أمس الاثنين في مؤتمر صحفي، قائلا «هذه التصريحات هي محض أكاذيب صريحة وإفتراءات». وقال «إن قضية شينجيانغ ليست مسألة حقوق إنسان أو دين أو مجموعة عرقية. إنها مسألة مكافحة العنف والإرهاب والانفصال».

وشهدت هذه المنطقة شبه الصحراوية التي يبلغ عدد سكانها حوالى 25 مليون نسمة منذ فترة طويلة هجمات نسبتها بكين إلى الانفصاليين الإسلاميين.

وتقول واشنطن ومنظمات دولية لحقوق الإنسان إن هناك أكثر من مليون مسلم أكثرهم من الإيغور، محتجزون في مخيمات في شينجيانغ. وتنفي بكين أي مساس بحقوق الإيغور أو اعتقالهم في المنطقة، وتتحدث عن «مراكز للتأهيل المهني» هدفها إبعاد السكان عن التطرف والإرهاب.

وتشهد العلاقات بين لندن وبكين توتراً شديداً بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونج كونج، وإقصاء المملكة المتحدة شركة هواوي الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطاً لأشهر حول الموضوع.

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وفي السياق، قالت صحف بريطانية إن لندن ستعلق ابتداء من أمس الاثنين معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المطلوبين في تصعيد لنزاعها مع الصين. وذكرت صحيفتا «تايمز» و«ديلي تليجراف» نقلاً عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني سيعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن تغييرات ستعلن في وقت لاحق لتعكس القلق بشأن القانون الأمني لكنه لم يفصح عن طبيعة تلك التغييرات. وأضاف للصحفيين «يجب أن يكون لدينا رد فعل محسوب وسنتعامل بشكل صارم بخصوص بعض الأمور لكننا سنستمر في الحوار أيضاً».

وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقاً للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونج كونج للحكم الصيني في عام 1997 وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونج كونج من أكبر المراكز المالية في العالم بما يشمل استقلالية القضاء.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، لدى سؤاله عما ورد بشأن تعليق ترتيبات تسليم المطلوبين، بريطانيا على «التوقف عن المضي قدماً في الطريق الخطأ».

وستكون مثل هذه الخطوة مسماراً آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون «العصر الذهبي» للعلاقات مع الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

(وكالات)