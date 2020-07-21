المزروعي: نتطلّع إلى مستقبل قطاع الإسكان بثقة

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أكّد المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، على أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يسير وفق خطط طموحة نحو توفير المسكن المُستدام، بما يفوق توقعات المواطنين ويحقق سعادتهم في مشاريع الأحياء السكنية التي ينشئونها لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي وضعت استقرار وسعادة المواطنين على رأس قائمة أولوياتها، لتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة، مشدداً على التطلع لمستقبل الإسكان بثقة.

جاء ذلك خلال تفقده يرافقه المهندسة جميلة محمد الفندي، مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان ومجموعة من القيادات من البرنامج، مشاريع البرنامج في دبي والشارقة، واستعرضت خلاله الكوادر الوطنية من مهندسي البرنامج تصاميم الوحدات السكنية في المشاريع والأنظمة الذكية المستخدمة إلى جانب ملخص سير الأعمال الإنشائية ومستجدات المشاريع، والتي قطعت شوطاً كبيراً من ناحية جودة المساكن واستدامتها وفق استراتيجية متكاملة بما يدعم توجهات ورؤية الإمارات 2021 ومئويتها في عام 2071 للارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية.

وأشاد بالكوادر الوطنية الهندسية التي تعمل بإخلاص، كما أثنى على جودة بناء الوحدات السكنية المستدامة والأنظمة الذكية المستخدمة فيها بما يحقق توجهات ورؤية حكومة دولة الإمارات 2021 في مجال التنمية وتحقيق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، تُسهم في جودة حياة الأفراد وزيادة توليد الطاقة النظيفة في الدولة.