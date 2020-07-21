الكُلفة والأمان.. الأسئلة الأكثر إلحاحاً عن اللقاح وفاعليته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينتظر العالم النتائج النهائية للقاحات التي يطورها علماء؛ للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيد19) فيما بات الحصول على لقاح فاعل يعد هدفاً تتسابق عليه الشركات والعلماء؛ لكن اللقاح المنشود الذي يبحث عنه الجميع، وعلى الرغم من أهميته لمحاربة الفيروس القاتل، فإنه لن يأتي من دون كُلفة مادية يرجح أن تكون مرتفعة.

ويرى خبراء أن شركات الأدوية مطالبة بالتخلي عن هامش الربح؛ لإنقاذ البشرية، فيما يرى آخرون أن أن تلك الشركات لن تتخلى عن مصالحها. ويلتقي اليوم الثلاثاء، ممثلون عن 5 من كبريات الشركات، التي وصلت إلى مراحل متقدمة في أبحاث اللقاحات، مع لجنة في الكونجرس الأمريكي، وهو ما يراه البعض فرصة؛ لتصحيح مسار صناعة الأدوية.

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وطرحت مجلة «ستات نيوز» الطبية حزمة من الأسئلة الجوهرية حول لقاح «كورونا»، معتبرة أن الممشرعين الأمريكيين مطالبون بطرحها على الشركات، ومن بين هذه الأسئلة مستوى فاعلية اللقاح، والجدول الزمني لطرحه في الأسواق؛ حيث إن الشركات تحدد الخريف الحالي أو مطلع العام المقبل موعداً لتوفر اللقاح بعد انتهاء التجارب السريرية؛ لكن خبراء في مجال الأمراض المعدية، وتطوير اللقاحات يرون أن الجداول الزمنية الموضوعة ستمنح الناس أملاً زائفاً، خاصة وأن عملية تطوير لقاح عادة ما تحتاج إلى سنوات.

أما السؤال التالي في الأهمية فيتعلق بإمكانية تقليل هامش ربح الشركات، وبالتالي توفير اللقاحات بأسعار مخفضة؛ وذلك اعتماداً على أن بعض هذه الشركات تطور اللقاح بدعم من دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، وهو ما يجب أن يتطلب من الشركات التعهد بمستوى معين من الأسعار والمحافظة عليه، وعدم زيادته حتى خلال السنوات المقبلة؛ إذ ما تزال هناك توقعات باستمرار انتشار فيروس «كورونا» المستجد لسنوات مقبلة، ما يعني استمرار الطلب على اللقاحات.

وخلال الفترة الماضية تحركت دول هيئات دولية؛ للتعاقد على ملايين الجرعات من اللقاحات، حتى قبل أن يتم إنتاجها بشكل حقيقي، ولكن بشكل فعلي ما هي خطط الشركات؛ لتلبية الطلب؟ إنه سؤال مهم بحاجة إلى إجابة واضحة ومحددة. (وكالات)