شكرا لقرائتكم خبر عن عقار بريطاني واعد يسيطر على «كورونا» ويوقف تطوره والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت نتائج أولية لاختبارات أجريت على دواء سُمي ب«إس إن جي 001» أن هذا الدواء الذي تصنّعه شركة «سينايرجن» البريطانية، يحدّ بنسبة 79 في المئة من إمكان اتخاذ الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد شكلاً حاداً.

ويقوم هذا العلاج الذي يؤخذ ب«التنشّق» على بروتين «انتيرفيرون بيتا» الطبيعي الذي يشارك في مقاومة الجسم للفيروس.

وبيّنت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثمبتون على مئة مريض ومريضة أن أولئك الذين عولجوا بواسطة هذا الدواء هم من المعرّضين بنسبة 79 في المئة أقل من الآخرين الذين حصلوا على علاج وهمي، لأشكال حادة من المرض؛ أي تلك المميتة أو التي تستلزم وضع جهاز تنفّس صناعي للمريض.

كذلك تبيّن أن المرضى الذين عولجوا بدواء «إس إن جي 001» لديهم فرص شفاء أكبر بمرتين من الذين حصلوا على علاج وهمي. وتوفي ثلاثة من المرضى (6 في المنة) الذي حصلوا على علاج وهمي، بينما لم تسجّل أية حالة وفاة بين الذين عولجوا بدواء «إس إن إن جي 001». واعتبر المدير العام لشركة «سينايرجن» ريتشارد مارسدن، أن هذه النتائج يمكن أن تشكّل «تقدماً مهماً».

وقد تكون هذه الخلاصات تقدماً كبيراً في طريقة علاج الفيروس، على الرغم من أن الدراسة أجريت على عيّنة محدودة نسبياً، ولم تتولّ تقويمها لجنة تدقيق. أما مدير هذه الدراسة أستاذ الطب التنفسيّ في جامعة ساوثمبتون البروفيسور توم ويلكينسون فقال في بيان «هذه النتائج تؤكد اقتناعنا بأن ثمة إمكانات كامنة كبيرة لبروتين انترفيرون بيتا كعلاج بالتنشّق؛ لإحياء المقاومة المناعية للرئتين؛ من خلال تحسين الحماية، وتسريع التعافي وصدّ تأثيرات فيروس سارس-كوف-2».

وشدد الشريك المؤسس للشركة البروفيسور ستيفن هولغيت، على أن هذا العلاج «يعيد إحياء قدرة الرئتين على إبطال مفعول الفيروس أو كل تحوّل فيه أو أي التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر، كالإنفلونزا وفيروس «في آر إس» كما يمكن أن يحدث في الشتاء في حال عاود «كوفيد-19» الظهور».

وفي السياق، أظهر لقاحان قيد التطوير، أحدهما بريطاني والآخر صيني، استجابة مناعية جيدة، وأثبتا أنهما آمنان للمرضى، بحسب نتائج لتجربتين سريريتين منفصلتين نشرت، أمس الاثنين، في مجلة «ذي لانسيت» الطبية البريطانية.

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وأثار اللقاح الأول الذي تطوره جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة «أسترازينيكا» للأدوية «استجابة مناعية قوية» في تجربة شملت أكثر من ألف مريض في بريطانيا.كما أظهر لقاح ثانٍ يطوّره باحثون في مدينة ووهان الصينية بتمويل من شركة «كانسينو بيولوجيكس» الصينية، استجابة قوية على صعيد إنتاج الأجسام المضادة، وأثبت أنه آمن، لدى أغلب المرضى ال500 الذين شاركوا في تجربة منفصلة.

ولا تزال التجربتان في مرحلة أولية، وسيتعين إثبات فاعليتهما في تجربة لاحقة على عدد أكبر من المشاركين قبل دراسة تسويقهما على نطاق واسع.

غير أن النتائج كانت تنتظر بترقب شديد وسط سباق ضد الساعة يخوضه العديد من الباحثين والمختبرات في العالم؛ سعياً لإنتاج لقاح آمن وفاعل. ولم تسجل أي من التجربتين مفاعيل جانبية خطرة. والتأثيرات السلبية الأكثر شيوعاً؛ هي الحمى والتعب والألم في موقع الحقنة.

ووصف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون النتائج الأولية للتجارب السريرية على اللقاح الذي تنتجه شركة أسترا زينيكا بأنها «أنباء إيجابية للغاية». وقال في تغريدة على تويتر نشر فيها رابطاً للبيانات «هذه أنباء إيجابية للغاية. تهنئة لأبرز علماء وباحثي العالم في جامعة أكسفورد». وأضاف: «لا توجد ضمانات. لم نصل لهذه المرحلة بعد، ولابد من إجراء المزيد من التجارب؛ لكن هذه خطوة مهمة على الطريق الصحيح».

جاء ذلك فيما، ذكرت تقارير أن الحكومة البريطانية عقدت اتفاقات بشأن الحصول على 90 مليون جرعة من لقاحين قيد التطوير، من التحالف الألماني الأمريكي بيون تيك وبفايزر والمختبر الفرنسي فالنيفا. وتضاف هذه الاتفاقات إلى الاتفاق المبرم مع شركة أسترازينيكا البريطانية؛ للحصول على 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد، والذي يعد مبشراً أكثر من سواه.

بدورها، تأمل روسيا أن تنتج مع شركائها نحو مئتي مليون جرعة من اللقاح المضاد للفيروس هذا العام في حال نجاح الاختبارات السريرية، على ما أعلن مسؤول روسي رفيع المستوى. وقال كيريل ديمترييف وهو رئيس الصندوق السيادي الروسي الذي يمول البحوث الرامية إلى تطوير لقاح روسي، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية في روسيا «انتهت على أن تنتهي المرحلة الثانية بحدود الثالث من أغسطس/آب المقبل».

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من التجارب ستحصل على الأراضي الروسية وفي بلدان أخرى عدة، عربية وآسيوية وإفريقية، على أن تنتهي بشهادة توثيق في روسيا «اعتباراً من أغسطس/آب المقبل».