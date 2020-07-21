شكرا لقرائتكم خبر عن «ماعت»: تركيا تسعى للسيطرة على نفط ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
قالت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في تقرير لها، إن الحشود التي يرسلها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، للقتال إلى جانب ميليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، تستهدف السيطرة على النفط الليبي.
وأشارت المؤسسة في تقرير لها إلى أن جلب تلك الحشود المسلحة ومرتزقة من دول مختلفة من أجل القتال بصفوف قوات حكومة الوفاق تحت شعارات مزعومة، تهدف في الأساس لتحقيق أطماع أردوغان في ليبيا والمنطقة، والوصول إلى مناطق النفط.
وكشف التقرير، أن أردوغان يسعى من خلال هؤلاء المرتزقة والإرهابيين للوصول إلى أماكن النفط بطرق غير مشروعة، والعمل على تنفيذ مخططه في المنطقة، وهو ما آثار الكثير من الرفض الدولي والعربي تجاه ما يفعله بالمنطقة.
وأضاف التقرير، أن أردوغان دعم الإرهابيين الذي حشدهم إلى ليبيا من أجل الانتشار بالمنطقة، لتنفيذ مخططاته الخبيثة والعمل على دخول البلاد في معارك، وهو ما تصدت له مصر بكل قوة وحزم، لمنع دخول أي من الإرهابيين إلى حدودها، وحماية المنطقة بالكامل من مخططات تركيا الإرهابية.
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