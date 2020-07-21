شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى جنوب السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيّرت دولة الإمارات العربية المتحدة، قافلة مساعدات تحوى 10 أطنان من المواد الغذائية إلى مديرية الدريهمي التابعة لمحافظة الحديدة غربي اليمن، ضمن برنامج مساعداتها الغذائية المتواصلة للشعب اليمني.

شملت القافلة سلالاً غذائية متكاملة استفاد منها 3600 شخص ينتمون إلى ثلاث قرى، هي: المبرق، ويختر، والكتف، بمنطقة غليفقة الساحلية، بينهم نازحون من مناطق أخرى.

يأتي هذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات وفق مسح دقيق متجدد للأسر غير القادرة على طول الساحل الغربي اليمني من باب المندب بمحافظة تعز جنوباً، وصولاً إلى المناطق المحررة في مدينة الحديدة شمالاً.

وعبر المواطنون في منطقة غليفقة عن سعادتهم بتواصل المساعدات الإماراتية إليهم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وأعربوا عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة، وحكومة، وشعباً، لوقفتها الأخوية المشهودة إلى جانبهم حتى تنجلي محنتهم.

وأشادوا بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تتواجد إلى جانبهم منذ تحرير منطقتهم قبل نحو عامين.

يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها خلال هذا الأسبوع بلغ 2300 سلة استفاد منها 21 ألفاً و300 نسمة.

أرسلت دولة الإمارات، أمس الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 7.5 طن من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جنوب السودان، وسيستفيد منها أكثر من 7500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس «كوفيد- 19».

وقال محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، والسفير غير المقيم لدى جنوب السودان: «إن دولة الإمارات تولي تنويع قاعدة علاقاتها وتوسيعها مع جميع الدول الصديقة اهتماماً كبيراً، وذلك انطلاقاً من مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، الذي يخدم جهود التنمية والتقدم والأمن والسلام لمختلف الشعوب».

وأضاف: «إن إرسال المساعدات الطبية اليوم إلى جنوب السودان يأتي في إطار دعم الطواقم الطبية والتمريضية وتوفير المزيد من الحماية لها، في مواجهة فيروس كورونا المستجد».(وام)