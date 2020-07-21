حمد الكعبي: تحكيم الدرجة الأولى يحتاج إلى إعادة نظر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مصفوت: عصام هجو

أكد حمد خادم الكعبي نائب رئيس نادي مصفوت ورئيس اللجنة الرياضية ومشرف عام الفريق الأول لكرة القدم أن نتائج ومركز الفريق في وسط القائمة، ضمن أفضل 5 فرق في دوري الدرجة الأولى بالموسم الملغى مؤخراً سيكون أكبر حافز لتقديم الأفضل في الموسم المقبل، وقال التجهيزات الإدارية تسير على قدمٍ وساق لأجل الإعداد للموسم الجديد وطموحنا أن نكون رقماً صعباً في دوري الموسم الجديد ولابد من أن تكون لنا بصمة وكلمة مسموعة وفريقنا لن يكون صيداً سهلاً،وذلك عطفاً على ما قدمناه سابقاً وبناءً على تجديد التعاقد مع 16 لاعباً تألقوا في الموسم الماضي وننتظر منهم الأفضل في مقبل الأيام بالإضافة إلى الاستقطابات الجديدة للفريق، حيث كانت إضافاتنا نوعية على مستوى المواطنين والأجانب، فقد اقتربنا من إكمال التعاقد مع المحترف الليبي حسن ماتع وهو صانع ألعاب متميز وكان يلعب في فريق الأخضر الليبي، وسيكون المهاجم من تونس.

حول الجهاز الفني الذي سيقود مصفوت، أوضح الكعبي أن النادي تعاقد مع التونسي طارق خضير مدرب التعاون السابق، ويضم الجهاز الفني مدريين مواطنين هما يعقوب الكعبي مساعد المدرب وحسين حربي مدرب الحراس.

وعن رأيه في جهود اتحاد الكرة في تنظيم دوري الدرجة الأولى قال: بلا شك الاتحاد السابق والحالي بذلا جهوداً مقدرة في البرمجة والتنظيم وكل شيء على ما يرام ولولا دعم الاتحاد السابق وما ينتهجه الاتحاد الحالي لما تمكنت 6 أندية من المشاركة في دوري الدرجة الأولى بالإضافة إلى الدعم الشهري وقال نتمنى زيادة عدد الفرق وتعود الأندية العريقة مثل رأس الخيمة والرمس والجزيرة الحمراء إلى التنافس من جديد، كما نتمنى دخول أندية المدام ومليحة فهي تمتلك الإمكانات التي تجعلها تنافس بقوة،كما فعل نادي البطائح في أول موسم له بدوري الهواة، مؤكداً أنه كلما كان عدد الأندية كبيراً ارتفعت حدة المنافسة وأصبحت ثرية ومثيرة، أما عن رأيه في التحكيم.. فقال لم نتعود على الحديث عن التحكيم سأختصر القصة في عبارة واحدة وأقولها بين قوسين ويجب أن ينظر لها بعين الاعتبار «التحكيم في الدرجة الأولى أصعب من التحكيم في دوري الخليج العربي، ولذلك نطالب بإعادة النظر في ملف التحكيم» وقال الحكم لا يقصد ظلم فريق ما، ولكن هناك أمور غريبة وعجيبة تحدث أحياناً، ونناشد أن يكون الحكم تدرج في العمل التحكيمي عبر المراحل السنية وألا يكون التحكيم في الدرجة الأولى نقطة البداية للحكم لأن دوري الأولى صعب، وبالتالي لابد من أن يكون الحكم الذي يدير مباريات الدرجة الأولى مكتسبا للخبرة المطلوبة.

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أما عن الألعاب الجماعية والفردية المندرجة والممارسة في نادي مصفوت، فقد كشف حمد خادم الكعبي عن أن النادي يمتلك فرقاً لألعاب القوى باعتبارها أم الألعاب وتحظى بتجاوب كبير من أبناء المنطقة بالإضافة الى التايكوندو والدراجات وقال كلها ألعاب فردية ونتائجنا فيها جيدة ونطمح للأفضل وأيضاً نشارك في مسابقات المراحل السنية في كرة القدم عبر فرق 12 و14 و16 وهي الفرق التي ترفد الفريق الأول باللاعبين.

شكر.. وتهنئة

حرص حمد خادم الكعبي نائب رئيس نادي مصفوت في بداية حديثه مع «الخليج الرياضي» على رفع الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان على الدعم اللامحدود لنادي مصفوت،كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وتوجه بالشكر والتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي بمناسبة فوزه برئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم وتمنى دوام التقدم والازدهار إلى كرة الإمارات في عهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة كما أشاد بالجهود الكبيرة المبذولة من مجلس إدارة نادي مصفوت برئاسة احمد سعيد الكعبي وإخوانه الأعضاء.