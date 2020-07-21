غزة.. عشيرة تتهم فضائية "العربية" بالتشهير بأحد أبنائها

غزة/ الخليج 365

اتهمت عشيرة فلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، وسائل إعلام عربية، أبرزها قناتا العربية والحدث، بالتشهير بأحد أبنائها، وفبركة أخبار حول تعاونه مع إسرائيل.

جاء ذلك في بيان صادر عن العشيرة المكونة من عائلات (شهاب ، عيد، مسعود، الحاج علي، حسين، أبو الخير)، وصل وكالة الخليج 365.

وقال البيان: "في تعدٍ سافر على كل القيم الدينية والوطنية والأخلاق العربية الأصيلة، قامت بعض وسائل الإعلام الموجهة باستخدام قضية اعتقال ابن العائلة الشاب عز الدين زهير بدر حسين علي، استخداماً رخيصاً ونفذت حملة تشهير كاذبة ومفبركة ضده".

وأضافت: "لم تستند تلك الحملة التي انبرى لها موقع أمد (فلسطيني إلكتروني) وقناتا العربية والحدث، إلى أي دليل أو سند يذكر، متجاهلين قواعد العمل الصحفي والمهني والأخلاق العربية الأصيلة".

كانت قناتا العربية والحدث (سعوديتان تبثان من الإمارات)، وموقع "أمد" (فلسطيني)، قد شنوا حملة ضد حركة حماس، مؤخرا، وقالوا فيها إن الشاب عز الدين علي، هو أحد قادة "الوحدات البحرية المختارة" لكتائب القسام، الجناح المسلح للحركة، وفرّ إلى إسرائيل بعد انكشاف تخابره معها.



Advertisements

وقال بيان العائلات الفلسطينية، إن وسائل الإعلام المذكورة "وضعت نفسها في موقف الخصومة والعداء خدمة للاحتلال الذي يحاصر شعبنا ويعتدي عليه".

وأوضحت أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أبلغتها بأن الشاب عز الدين علي، معتقل في سجون إسرائيل منذ 28 يونيو/حزيران الماضي.

وذكرت العشيرة، أن محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان (فلسطيني غير حكومي) أفادها "بذات الحقيقة التي تدحض كل الأكاذيب التي روجتها قناة العربية والحدث، وموقع أمد".



وتوعدت بـ "الملاحقة القانونية لكل من تورط في هذه الدعاية والحملة الكاذبة والمغرضة بحق ابننا المجاهد عز الدين زهير بدر حسين علي".

وفي 14 من الشهر الجاري، قالت حركة "حماس"، في بيان، إن "فضائية العربية" تقود حملة "تضليل وتشويه"، مستندة إلى "أكاذيب وافتراءات" من صناعة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تهدف إلى "المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.