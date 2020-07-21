العراق.. مسلحون يختطفون مسؤولة بمعهد جوته الألماني

بغداد/علي جواد/ الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي إن مسلحين مجهولين اختطفوا في ساعة متأخرة من ليل الإثنين/ الثلاثاء مديرة القسم الثقافي في معهد جوته الألماني في بغداد هيلا ميوس.

وقال النقيب أحمد خلف، بالشرطة العراقية للأناضول، إن "مسلحين مجهولين يستقلون عربتين اختطفوا مديرة القسم الثقافي في معهد جوته الألماني في بغداد، هيلا ميوس، بالقرب من موقع عملها في شارع أبو نواس وسط بغداد".

وأضاف خلف أن "قوات وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى بدأت بشكل عاجل عمليات بحث في محيط المناطق القريبة" من مكان الحادث.

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وتعمل ميوس أيضا كمديرة لمنظمة "بيت تركيب" للفنون الألمانية المعاصرة الذي يُنظم سنويا عدة مهرجانات لدعم الفنانين الشباب وإدارة مشاريع الفنون في العاصمة منذ عدة سنوات.‬

ويقدم معهد جوته الألماني خدمات متعددة تتضم أنشطة تعليمية وثقافية وإجتماعية، وينضم إلى المعهد سنويا مئات المتدربين من مختلف المدن والمحافظات.

ولم تتبن على الفور أي جهة المسؤولية عن حادث الاختطاف.

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