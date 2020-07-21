تونس.. توقيف عنصر من "داعش" خطط لاستهداف دورية أمنية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، توقيف عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي خطط لاستهداف دورية أمنية في ولاية جنوبية بواسطة عبوة ناسفة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن عدة جهات أمنية معنية "تمكنت، بعد عمليّة نوعيّة استباقيّة، من إحباط مخطّط إرهابي".

وأوضحت أن هذا تم من خلال "الكشف عن عنصر تكفيري عمليّاتي تابع لما يسمّى بتنظيم داعش الإرهابي، كان يخطّط لاستهداف دوريّة أمنيّة بإحدى ولايات الجنوب (لم تسمها) بواسطة "عبوة ناسفة" (تمّ ضبط المستلزمات الأوّليّة لصنعها)، غير أنّه تمّ إيقافه في الوقت المناسب".

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وأمر القضاء التونسي، السبت، بحبس عنصر آخر من "داعش"، كان يخطط أيضا لاستهداف وحدة أمنية.

وأعلنت الداخلية التونسية، في 9 يوليو/ تموز الجاري، إحباط "مخططات إرهابية" تستهدف القطاع السياحي ومقرات سيادية، وإيقاف العنصر الرئيس في العملية.

ومن حين إلى آخر، تشهد تونس، منذ مايو/ أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءا من 2013، وراح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين، إضافة إلى سائحين أجانب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.