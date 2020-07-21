أمير الكويت يبعث رسالة للرئيس أردوغان

أنقرة/الخليج 365

بعث أمير الكويت الشيخ ‏صباح الأحمد الجابر الصباح، الإثنين، رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في بيان لسفارة دولة الكويت بتركيا، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان، إن السفير الكويتي لدى تركيا غسان يوسف الزواوي، التقى بالمجمع الرئاسي في أنقرة، السفير محمد فردان تشاريكجي ‏مستشار الرئيس التركي في القصر الرئاسي "لتسليم الرسالة الجوابية (الخطية)" من أمير الكويت ‏إلى الرئيس أردوغان، دون تفاصيل.

والإثنين، أكدت تركيا والكويت، أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات الراهنة في المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

جاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية الفيديو، بين وزارتي خارجية البلدين، ضمن الجولة السابعة من المشاورات السياسية المشتركة، بحسب الوكالة الكويتية الرسمية للأنباء (كونا).

وقالت الخارجية الكويتية، في بيان، إن الاجتماع أشاد بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين على المستويات كافة، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيزها.

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وذكرت الخارجية الكويتية أن "الجانب التركي عبر عن تقديره لجهود الكويت الرامية للم الشمل الخليجي".

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو/ حزيران 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى السيطرة على قرارها الوطني.

وأضافت الخارجية أن الجانبين بحثا مستجدات المشهد السياسي في المنطقة، وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق وعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية دعم المساعي الرامية إلى حل الأزمات التي تشهدها المنطقة عبر الطرق الدبلوماسية".

وتشهد العلاقات التركية - الكويتية تطورا ملموسا، منذ عامين، حيث وقع الطرفان عددا من الاتفاقات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، وقد ساعدت اللجنة المشتركة، التي شكلها البلدان عام 2018، في دفع العلاقات الثنائية بشكل لافت.

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