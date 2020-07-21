الأردن.. سقوط قذيفة من "خارج الحدود" دون إصابات

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

أعلنت السلطات الأردنية، الإثنين، عن سقوط قذيفة مجهولة المصدر، في منطقة خالية، بلواء بني كنانة (تتبع لمحافظة إربد) شمالي البلاد، دون وقوع إصابات.

جاء ذلك، وفق بيان لمتحدث الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال السرطاوي: "يتم التعامل مع حريق في منطقة خالية من السكان في لواء بني كنانة في محافظة إربد".

واستدرك: "تبين أن الحريق ناتج عن قذيفة من خارج الحدود (لم يحدد مصدرها)، ولم تقع أية إصابات تذكر، وفتح تحقيق في الحادثة".

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وفي وقت لم يحدد فيه البيان الأمني مكانا محددا لسقوط القذيفة، أفادت وسائل إعلام محلية بأنها كانت في منطقة "أم قيس" الأثرية.

ومنطقة "أم قيس" تطل على نهر اليرموك (غور الأردن)، وهضبة الجولان المحتلة (سوريا)، وبحيرة طبريا (فلسطين).

ويشهد شمال الأردن سقوطا متكررا للقذائف، بحكم القرب الجغرافي من جارته الشمالية سوريا.

والإثنين، أعلنت وكالة أنباء النظام السوري، قيام الطيران الإسرائيلي بتوجيه عدة رشقات من الصواريخ من أجواء الجولان المحتل، استهدفت جنوب العاصمة دمشق.

وأشارت الوكالة أن الدفاعات الجوية تصدت للطيران المهاجم، وأسقطت غالبيته واقتصرت الغارة على الخسائر المادية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.