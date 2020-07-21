العراق.. مقتل عنصر من "الحشد" وإصابة 6 بانفجار عبوة ناسفة

بغداد/علي جواد / الخليج 365



أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقتل عنصر من "الحشد الشعبي"، وإصابة 6 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة، بمحافظة ديالى، شرقي البلاد.



وأوضحت خلية الإعلام الأمني (تابعة للوزارة)، في بيان، أن "العبوة الناسفة انفجرت لدى مرور دورية للحشد الشعبي، بقرية بابلان، شمالي ديالى".



ويتكون "الحشد الشعبي" من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال "داعش" بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في البلاد علي السيستاني لقتال التنظيم الإرهابي في يونيو/ حزيران 2014.



والأحد، أفاد مصدر أمني عراقي، بأن جنديا قتل، وأصيب اثنان آخران، في هجومين منفصلين بمحافظة ديالى.



وتأتي الهجمات، بعد أيام من هجوم شنه قناص من "داعش"؛ استهدف موكبا عسكريا شمالي بغداد، أودى بحياة قائد اللواء الـ59 في الجيش، العميد الركن علي غيدان، واثنين من حرسه الشخصي.



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وفي واقعة أخرى، أفاد بيان الخلية، بأن "قوة من استخبارات اللواء الثالث في فرقة الرد السريع (تابعة للداخلية)، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، قامت بإلقاء القبض على 4 إرهابيين، في محيط قضاء طوزخرماتو، بمحافظة صلاح الدين".



ومنذ مطلع العام الجاري، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014.



إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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