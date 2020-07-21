عبدالفتاح .. بنفس الأسلوب المعتاد ينتقل

*اللاعب عبدالفتاح عسيري الذي جاء لنادي الاتحاد وهو في درجة الناشئين ، وتدرج في الاتحاد حتى وصل إلى الفريق الأول ، ومن ثم تنكر للاتحاد وجماهيره ، وخارج هاويا حتى لا يستفيد الاتحاد ماليا ، حينها إعلام الأهلي طقطقوا وصفقوا وسخروا باستمرار ، سبحان الله تعالى بنفس الكأس سقاهم بل أكثر مرارة ، خرج من الأهلي إلى النصر بمبلغ 9 مليونا لمدة ثلاثة أعوام مع فلة وسيارة ، من حق أي لاعب أن يتخذ القرار الذي يفيده ماليا وفنيا ووهجا ، العقود هي تقوم على العرض والطلب ، ولكن الغير محبب عدم الوفاء ، لآن أي إنسان بلا وفاء مثل الشجرة بلا أوراق ، لا ظل ولا ثمرة ، فالوفاء لا يتعارض مع المصالح الشخصية ، طالما هناك وضوح ومصداقية ، دائما الأوفياء هم من يكسبون بكل وقت وحين .

*الإعلام الحقيقي يقوم على المهنية الحرفية بكل حياد ومصداقية مع التوعية والتثقيف ، ولكن ما رأيناه وسمعناه أبان انتقال اللاعب عبدالفتاح عسيري من الاتحاد إلى الأهلي ، لا يصدقه عقل عاقل ، قمة الاستهزاء والسخرية ، والآن نفس الأشخاص يشربون من نفس الكأس ، بالتالي تغير الكلام والأسلوب ، باتوا يصرخون ويستنجدون بوزارة الرياضة ، تغيرت الآراء 180 درجة ، سقطت المهنية في ظل عدم الالمام بأهمية المهنية الإعلامية التي تمثل رسالة سامية بكل حياد وإنصاف على الجميع مهما كان ، كائن من كان .

*معسكر الاتحاد في أبها حلة ، حيث التدريبات المميزة والتمارين الشاملة ، وفق أجواء فرائحية وعال العال ، ذلكم النجاح في المعسكر نرفز تلك الشلة المدمرة التي تترقب عدم نجاحه وفوق ذلك تثير البلبلة والمشاكل وفق تأليف مهتري مكشوف ، اللهم لك الحمد والشكر بأن نادي الاتحاد في أيد أمينة .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد