تصدر العالمي المشهد الرياضي هذا الموسم بصفقات محلية وأبرزها التعاقد مع نجم الأهلي سابقآ عبدالفتاح عسيري وفي زمن الاحتراف إما أن تحافظ على نجومك أو تفقدهم ولا يشترط أن تكون المادة هي السبب الوحيد لإبتعاد النجوم.

تعاقب على إدارة النصر رؤساء تركوا لهم بصمات في تاريخ العالمي وافرحوا عشاقهم لعقود من الزمن وعلى رأسهم الرمز الراحل الأمير عبدالرحمن بن سعود صاحب المقولة المشهورة التي أذاقت المنافسين مرارة الهزيمة المعنوية قبل الكورية (( النصر بمن حضر)) ليأتى من بعده كحيلان فعادت معه روح الفريق وجمهور الشمس وعاد الفارس لإعتلاء المنصات والظفر بالذهب الذي يليق به ومنه يلمع بيرقه ثم أتى الشامخ ليكون استثنائياً بكل ما تعنيه الكلمة ويكفيه فخرا الفوز بالدوري الاستثنائي .

ختاماً ما يحتاجه أي فريق هو إدارة محترفة وأعضاء شرف داعمين وجمهور عاشق واعي يدعم نجومه وإدارته وتلخص كل ذلك ولله الحمد في النصر العالمي ولم ينقصه سوى توفيق الله سبحانه ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل بإسمي ونيابة عن جميع عشاق ومحبي العالمي لادارة النصر وأعضاء شرفه وخاصة للداعم الأول الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز ونقول لسموه

النصر بمن حضر وأنت النصر..ونقول لعشاق العالمي ولكل منتسب له

‏قال لي المحبوب لما زرته

من ببابي قلت بالباب أنا

قال لي أخطأت تعريف الهوى

حينما فرقت فيه بيننا

ومضى عام فلما جئته

أطرق الباب عليه موهنا

قال لي من أنت قلت أنظر فما

ثمّ إلاّ أنت بالباب هنا

قال لي أحسنت تعريف الهوى

وعرفت الحب فادخل يا أنا

#أكسجينيات : يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من الرئتين إلى كافة خلايا الجسم لتبقى حية

كذلك يحمل أعضاء الشرف الدعم لناديهم ليبقى حيآ ويفرح عشاقه..

بقلم : مفرح بن مانع