اخبار الخليج

التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

بعد غياب لأكثر من 4 أشهر، بسبب الإصابة ،شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي التعاون، مساء اليوم الاثنين، ظهور المهاجم محمد السهلاوي، وذلك خلال استعدادات الفريق لاستئناف دوري كأس الأمير للمحترفين، أغسطس المقبل.

وبدأ السهلاوي بالدوران حول الملعب، بعد انتهاء فترة العلاج، وبداية الإعداد البدني، المجهز من قبل الطبيب الخاص.
‏يذكر أن إدارة التعاون قامت بتجديد عقد اللاعب لمدة موسمين مقبلين حتى نهاية موسم 2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعاون : السهلاوي يعود بعد انتهاء فترة العلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا