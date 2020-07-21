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الأخضر الشاب يواصل تحضيراته لكأس آسيا

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أجرى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا ، اليوم الاثنين ، في مستشفى عسير المركزي الفحوص الطبية الإلزامية من جانب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل المشاركة في كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان منتصف شهر أكتوبر المقبل، كإجراء روتيني من الاتحاد الآسيوي لضمان سلامة اللاعبين خلال بطولاته.

واشتملت الفحوص التي جاءت على هامش معسكر “الأخضر” الشاب في أبها، على التحاليل الحيوية، وتخطيط القلب، والأشعة التصويرية للقلب.

ميدانيًا، أجرى الأخضر حصته التدريبية، مساء اليوم الاثنين، على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، الذي عمد إلى تطبيق اللاعبين لتمارين تكتيكية متنوعة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات اللياقة البدنية.

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