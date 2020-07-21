وأفاد موقع "الأردن اليوم" المحلي أن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أكد في بيان، أن الحريق نتج عن سقوط قذيفة في لواء بني كنانة شمال محافظة إربد دون وقوع أي إصابات.
ونشر سكان في منطقتي كفر أسد ودوقرا غرب محافظة إربد مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر اشتعال النيران بموقعين، وهما غير المنطقة التي ذكرها الأمن الأردني في بيانه.
هذا ويأتي الإعلان الأردني عن سقوط القذيقة بالتزامن مع إعلان سوريا اعتراض دفاعاتها الجوية صواريخ إسرائيلية في سماء العاصمة دمشق والجولان المحتل.
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط قذيفة على إربد الأردنية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية على سوريا... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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