الكويت ترحب باستضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بكورونا

ووفقا للحساب الرسمي لمجلس الوزراء الكويتي، "أحاط وزير الخارجية المجلس علماً بترحيب دولة الكويت بطلب الأمم المتحدة من دولة الكويت استضافة الحالات الحرجة لموظفي الأمم المتحدة المصابين بفيروس كورونا المستجد والعاملين في الميدان في وسط وغرب آسيا لتلقي العلاج في مستشفيات دولة الكويت".

​وأضاف المجلس في تغريدة أخرى، "وذلك نظراً لنجاح دولة الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وانخفاض نسبة الوفيات فيها مقارنة بالعديد من الدول".

​وفي تغردية ثالثة كتب المجلس: "وقد ثمن مجلس الوزراء اختيار منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت، بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى النظام الصحي في الكويت وكفاءته، وبارك مجلس الوزراء هذه الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت لدولة الكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة".