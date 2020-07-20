«التجارة» تُشهِّر بمقيم تورط في حيازة ونقل اللحوم الفاسدة بمكة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شهرت وزارة التجارة والاستثمار، أمس الإثنين، بمواطن ومقيم من الجنسية السودانية تورط في حيازة اللحوم الفاسدة ونقلها بطريقة مخالفة للمواصفات في مكة المكرمة.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في مكة المكرمة على معاقبته بفرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة بالإضافة إلى نشر الحكم على نفقته الخاصة.
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