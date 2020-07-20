بالتعاون مع 5 جهات حكومية.. حملة لضبط المخالفات في نشاط تأجير السيارات (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أطلقت الهيئة العامة للنقل وبالتعاون مع وزارة الداخلية، ممثلة في مشروع السلامة المرورية والأمن العام ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون البلدية والقروية حملة مشتركة تستهدف نشاط تأجير السيارات. وأوضحت الهيئة العامة للنقل، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الحملة تستهدف ضبط المخالفات ومعالجة السلبيات في هذا القطاع الحيوي المهم.

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