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قادة الكويت والبحرين والأردن يطمئنون على صحة خادم الحرمين

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالات هاتفية اليوم (الإثنين)، من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلين الله عز وجل أن يمتعه بالصحة والعافية.

وعبر خادم الحرمين عن شكره لأمير الكويت وملكي الأردن والبحرين، على مشاعرهم الأخوية الصادقة.

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