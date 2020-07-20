ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" في القنيطرة أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ ويتم حاليا التعامل مع الموجات المتتالية من الصواريخ المعادية، مشيرا إلى أن العدوان استهدف نقاط عسكرية سورية.
وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن الصواريخ أطلقتها طائرات إسرئيلية من فوق الجولان المحتل.
هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء يوم الخميس الماضي لطيران مسير مجهول فوق ريف حماة.
وقالت قناة "الإخبارية" السورية في صفحتها عبر موقع "فيسبوك" إن الدفاعات السورية تصدت لطائرات مسيرة مجهولة المصدر فوق مدينة سلمية في ريف حماة وسط البلاد.
كما تصدت أيضا الدفاعات الجوية السورية قبلها، لأهداف معادية في منطقة "السخنة" بريف حمص الشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.