الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي

ونقل مراسل وكالة "سبوتنيك" في القنيطرة أنه تم إسقاط عدد من الصواريخ ويتم حاليا التعامل مع الموجات المتتالية من الصواريخ المعادية، مشيرا إلى أن العدوان استهدف نقاط عسكرية سورية.

وأعلن مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" أن الصواريخ أطلقتها طائرات إسرئيلية من فوق الجولان المحتل.

هذا وتصدت الدفاعات الجوية السورية مساء يوم الخميس الماضي لطيران مسير مجهول فوق ريف حماة.

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وقالت قناة "الإخبارية" السورية في صفحتها عبر موقع "فيسبوك" إن الدفاعات السورية تصدت لطائرات مسيرة مجهولة المصدر فوق مدينة سلمية في ريف حماة وسط البلاد.

كما تصدت أيضا الدفاعات الجوية السورية قبلها، لأهداف معادية في منطقة "السخنة" بريف حمص الشرقي.