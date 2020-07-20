العراق والأردن يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التجارة العراقى الدكتور علاء أحمد الجبورى مع السفير الأردنى فى بغداد منتصر الزعبى، تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والاستثمارية.

وأكد الجبوري - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم /الإثنين/ - عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص العراق على العمل بسياسة تجارية جديدة للانفتاح على الأسواق العالمية والعربية، ومنها الأردن، في مجال تبادل الخبرات، والدخول في اتفاقات مشتركة لتنشيط التبادل التجاري والتي تخدم المصالح المشتركة.

ودعا وزير التجارة العراقي الجانب الأردني إلى تحديد الأولويات وما يحتاجه لكي يكون شريكا حقيقيا مع العراق في المجالات الاقتصادية والتجارية، موضحا أن توجيهات رئيس الوزراء العراقي هي الاهتمام بالقطاع الاقتصادي والتجاري، والقضاء على البيروقراطية.

من جهته، قال السفير الأردني في بغداد إن بلاده تولي العلاقات مع العراق اهتماما استثنائيا؛ لما تمثله تلك العلاقات من بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي وحضاري يربط البلدين، موضحا أن الزيارات المتبادلة بين البلدين من قبل القطاع الخاص والحكومي أثمرت عن توقيع اتفاقيات وشراكات مع الجانب العراقي.

وأشار الزعبي إلى أن المشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي للسنوات السابقة ودخول كبرى الشركات الأردنية لعرض منتجاتها هي فرصة لدخول المنتجات الأردنية للسوق العراقية.

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