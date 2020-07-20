شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط عملية إرهابية بجنوب تونس والقبض على عنصر تكفيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية ، إحباط مخطّط إرهابي يستهدف دوريّة أمنيّة بإحدى ولايات الجنوب بواسطة "عبوة ناسفة". وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها مساء اليوم إثنين ، أنه تم الكشف عن عنصر تكفيري عملياتي (غير مكشوف أمنيّا) تابع لما يسمى بتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطط لتنفيذ العملية.

وقالت الوزارة ''تمكّنت مصالح الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظّمة والماسّة بسلامة التّراب الوطني بالإدارة العامّة للمصالح المختصّة للأمن الوطني بالتّنسيق مع الإدارتين المركزيّتين لمكافحة الإرهاب والاستعلامات العامّة، بعد عمليّة نوعيّة استباقيّة من احباط مخطّط إرهابي من خلال الكشف عن عنصر تكفيري عمليّاتي (غير مكشوف أمنيّا) تابع لما يسمّى بتنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطّط لاستهداف دوريّة أمنيّة بإحدى ولايات الجنوب بواسطة "عبوة ناسفة" ''

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وأشار البيان إلى أنّه تم حجز المستلزمات الأوّليّة لإعداد هذه العبوة الناسفة التي كانت ستستخدم في العملية.

وقد تمّ القبض على هذا التكفيري في كمين، بالتّنسيق مع النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.