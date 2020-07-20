شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين وماليزيا تبحثان سبل التعاون فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مع نظيرها الماليزي أدهم بابا، اليوم الاثنين، سبل التعاون في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19).

جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" عقدته وزيرة الصحة الفلسطينية مع نظيرها الماليزي وسفير فلسطين لدى ماليزيا وليد أبو علي، وشارك فيه مسؤولون من وزارتي الصحة في البلدين.

واستعرض الاجتماع - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - تبادل المعلومات والمستجدات حول فيروس كورونا في البلدين، وآليات وطرق الاستجابة والتعامل معه، إضافة إلى التطرق لمسودة مذكرة التفاهم التي يتم إعدادها بين البلدين ومراجعتها، تمهيدا لإعداد صيغة نهائية للتوقيع عليها.

وأكد وزيرا الصحة أهمية تعزيز التعاون في المجال الصحي، خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء ثنائي بين الخبراء الفلسطينيين والماليزيين لتبادل التجربة حول (كوفيد 19).

وقدمت وزير الصحة الفلسطينية الشكر لماليزيا على دعمها لفلسطين في شتى المجالات وأهمها المجال الصحي، مشيدة بما قدمته لدعم استجابة وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فلسطين وماليزيا تبحثان سبل التعاون فى مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.