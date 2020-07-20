شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس السيادة السودانى يتسلم رسالة من الرئيس الأريترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة السوادني، رسالة خطية من الرئيس الأريتري أسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.

وأوضحت وكالة الأنباء السوانية اليوم /الإثنين/ أن رئيس مجلس السيادة السوداني تسلم الرسالة من رئيس هيئة الأركان لقوات الدفاع الأريترية الفريق فيلبوس ولد يوهانس الذي يزور البلاد على رأس وفد رفيع المستوى.

ووجه البرهان قيادات المؤسسات العسكرية في البلدين لاغتنام الفرص المتاحة لتطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري والأمني لمجابهة التحديات المشتركة وخلق مناخ ملائم للتعاون في المجالات الأخرى لأجل تحقيق تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة السودانى يتسلم رسالة من الرئيس الأريترى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.