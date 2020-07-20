شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والمغرب يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الإثنين مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربى ناصر بوريطه، العلاقات الثنائية بين البلدين .

كما بحث الوزيران - خلال اتصال هاتفي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - سبل تعزيز العلاقات؛ بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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