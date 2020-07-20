شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى ونظيره الأردنى يبحثان التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم الإثنين مع نظيره الأردنى أيمن الصفدى، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

واستعرض الوزيران - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) - سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، وبحثا مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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