العاهل الأردنى يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصال هاتفي اليوم /الإثنين/، للاطمئنان على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعد إجرائه فحوصات طبية.

وأعرب العاهل الأردني - خلال الاتصال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية - عن تمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية.

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