شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفيًا اليوم الاثنين مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، اطمأن خلاله على صحة خادم الحرمين الشريفين.

وتمنى ملك البحرين لخادم الحرمين الشريفين - خلال الاتصال حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية - موفور الصحة والسعادة والعافية والعمر المديد، ليواصل قيادة مسيرة الخير والتقدم والنماء التي تشهدها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادته الحكيمة.

و من جهته، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن جزيل شكره وتقديره للعاهل البحريني لطيب المشاعر الأخوية والدعوات الصادقة، والمجسدة لعمق أواصر العلاقات والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، متمنيًا له دوام الصحة والسعادة، ولمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التطور والازدهار والرخاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاهل البحرين يطمئن هاتفيا على صحة خادم الحرمين الشريفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.